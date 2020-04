L’equipació tricolor del curs vinent portarà el nom dels aficionats que realitzin un donatiu

Solidaritat i pertinença a la nova samarreta del MoraBanc Andorra El projecte 'El partit de la nostra vida' ajudarà el fons solidari de Govern. BC MORABANC ANDORRA

Actualitzada 16/04/2020 a les 07:17

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra i tota la societat en general estem disputant durant aquestes setmanes El partit de la nostra vida, i aquest és precisament el nom de la nova campanya de l’entitat tricolor per posar el seu granet de sorra en la lluita contra el coronavirus. El club ja va fer una aportació de 10.000 euros al fons solidari de Govern i ara engega aquesta nova iniciativa que barreja la solidaritat i el sentit de pertinença.

Tots aquells aficionats que ho desitgin podran veure el seu nom i cognom a l’equipació de joc tricolor del MoraBanc Andorra de la temporada 2020-2021 si realitzen un donatiu de 10, 20, 50, 100 o 200 euros. La gestió, pagament inclòs, es podrà fer al lloc web del club (www.bca.ad) i l’import que es recapti amb aquesta iniciativa anirà de manera íntegra al fons de solidaritat de Govern per lluitar contra el coronavirus.

A més, tots aquells que col·laborin amb El partit de la nostra vida tindran diversos avantatges. Els que donin 10 euros tindran un 5 per cent de descompte en la compra de la samarreta commemorativa, i qui pagui 20 euros rebrà un 10 per cent. A més, els que aportin 50 euros gaudiran d’un 10 per cent de descompte i una bufanda de regal, els qui paguin 100 euros tindran una rebaixa del 20 per cent i una samarreta de regal d’aquesta temporada, mentre que els que col·laborin amb 200 euros aconseguiran un 30 per cent de descompte i una equipació d’aquesta campanya.

El director de comunicació del club, Gabriel Fernàndez, va explicar que “la iniciativa té un doble objectiu, per una part seguir ajudant en tot el que es pugui el fons de solidaritat perquè el partit contra la Covid-19 serà llarg i hem de seguir col·laborant, cadascú en funció de les seves possibilitats, i no defallir”, i sobre l’altre pilar de la campanya va afegir que “no se’ns acut una manera de sentir-nos més forts per al futur que jugant amb una equipació que ens recordi el millor de la nostra comunitat, que sempre es mostra generosa i solidària”. Per últim, Fernàndez va cloure que “els nostres seguidors també es mereixen un detall així i portar els seus noms quan juguem serà un autèntic honor”.

D’altra banda, la campanya de l’ACB #LaMejorAsistencia va recaptar 159.546 euros que aniran a la Creu Roja per pal·liar els efectes del coronavirus. L’organització va subhastar 92 objectes amb la samarreta amb què Rafa Nadal va guanyar Roland Garros com a objecte estrella amb un preu de 20.500 euros.