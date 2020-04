L'onzena edició de la Cursa popular Illa Carlemany s'ajorna fins a la tardor

Actualitzada 16/04/2020 a les 07:15

Redacció Andorra la Vella

La secretaria d’Estat d’Esports va anunciar ahir l’ajornament de l’onzena edició de la Cursa popular Illa Carlemany-Dia de l’esport per a tothom a causa de la pandèmia del coronavirus. La cita estava programada per diumenge 10 de maig i l’organització va assegurar que s’està treballant per poder celebrar-la diumenge 4 d’octubre.

El departament d’Esports va explicar en un comunicat a les xarxes socials que “la prova s’haurà de celebrar més endavant a causa de les recomanacions establertes pel Govern per la situació d’emergència sanitària global”, i va afegir que “la seguretat dels participants, els espectadors, els voluntaris i l’organització és la nostra prioritat”. Per últim, sobre la reprogramació van afirmar que “estem treballant per poder celebrar la cursa popular el proper 4 d’octubre, sempre que les autoritats sanitàries ens donin el vistiplau”.

La Cursa popular Illa Carlemany és una de les proves més multitudinàries del país i l’any passat va acollir gairebé 2.400 corredors, i va acabar amb les victòries de Marcos Sanza i Dayane Huerta. A més, Govern i Illa Carlemany van ampliar al febrer el conveni de col·laboració per als propers quatre anys.