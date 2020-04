El Tour de França es disputarà entre el 29 d'agost i el 20 de setembre

Actualitzada 16/04/2020 a les 07:16

L’UCI (Unió Ciclista Internacional) va anunciar ahir la remodelació del calendari de ciclisme en ruta que inclou l’ajornament de la data inicial del Tour de França, que es disputarà finalment del 29 d’agost al 20 de setembre, després que totes les competicions World Tour (màxima categoria del ciclisme) s’anul·lin fins a l’1 d’agost.

El canvi al Tour farà moure també el calendari de les altres dues grans voltes per etapes, el Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya. Pel que fa a la ronda italiana, es farà a l’octubre, previsiblement entre els dies 3 i 25, mentre que la cursa espanyola se celebraria després del Giro, possiblement entre el 20 o 21 d’octubre i el 8 de novembre. A més, l’UCI també va assegurar que les clàssiques d’un dia com la Milà-Sanremo, la Lieja-Bastogne-Lieja o la París-Roubaix es faran al llarg de la temporada. Per últim, el Mundial manté les dates previstes del 20 al 27 de setembre a Suïssa, igual que el Campionat d’Europa, programat del 9 al 13 de setembre a la ciutat italiana de Trento.

Per últim, l’UCI va anunciar que el campionat nacional de cada país, inclòs el d’Andorra, se celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 d’agost.