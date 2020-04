Amb reserves

Actualitzada 16/04/2020 a les 07:18

LA PLANTILLA TRICOLOR ES POSA AL DIA I MANTÉ UNA REUNIÓ INFORMATIVA

Els jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes de l’FC Andorra es van citar ahir al migdia a través de les xarxes, amb la coneguda aplicació Zoom. Una trobada telemàtica de 40 minuts que va servir per posar-se al dia, veure’s les cares, fer pinya i animar-se davant la situació que s’està vivint. Durant la reunió també van parlar de l’actualitat, de la proposta del president de la federació espanyola de donar per acabada la temporada i, en definitiva, de quin serà, a partir d’ara, el full de ruta a seguir.

L’FC Andorra ha acollit amb certes reserves la proposta que dilluns va emetre la Reial Federació Espanyol de Futbol (RFEF) de donar per acabada la present temporada. Així, la cúpula del club considera que s’ha de seguir estudiant el document i prendre’s més temps per poder valorar els pros i els contres del plantejament de Luis Rubiales, el màxim mandatari de l’òrgan espanyol.Ahir a la tarda, l’FC Andorra i la resta de club de Segona Divisió B i Tercera Divisió van mantenir una trobada amb la Federació Catalana de Futbol (FCF). En aquesta reunió telemàtica, per videoconferència encapçalada pel president de l’FCF, Joan Soteras, i el secretari general, Oriol Camacho, l’ens català va consultar els equips sobre el format plantejat per acabar els campionats d’aquestes categories en la present temporada. De la mateixa manera, també es van recollir les observacions i aportacions dels representants dels equips al voltant d’aquesta opció, per tal de traslladar-les de forma posterior als òrgans pertinents de l’RFEF. En aquest sentit, el grup de treball de Luis Rubiales articularà una ronda de contactes a través dels presidents de les territorials per conèixer totes les sensibilitats, que es posaran en comú la propera setmana en una nova comissió de presidents territorials. En cas d’arribar a un consens, la proposta quedaria aprovada, perquè no passaria per assemblea, i la finalització dels campionats de lliga del futbol no professional seria un fet i totalment oficial amb algun matís dels punts recollits. En definitiva, sense descensos de categoria i una fórmula exprés per resoldre els ascensos, amb un play-off en una única seu i amb les delegacions concentrades.Si el plantejament inicial prosperés, la propera temporada, la 2020-2021, pren força l’opció de confeccionar sis grups de 12 equips a la Segona Divisió B i a la Tercera, dos grups de 12 equips per territorial.L’opinió generalitzada a Segona Divisió B, amb excepcions, és acollir la proposta del president de la federació espanyola. Els equips que estaven lluitant per la permanència –Ejea, Prat o València Mestalla– i els que estaven en posició de perdre la categoria –Hèrcules, Badalona i Oriola– aplaudeixen la decisió, ja que tenen garantida la presència a la Segona Divisió B una temporda més sense cap ensurt. Ara bé, els equips de la part alta que no es troben entre els quatre primers i que quedarien fora de la lluita per l’ascens torcen el gest i no aproven el plantejament. Podria ser el cas de l’FC Andorra, que encara que es troba a vuit punts del Cornellà, quart classificat, al quadre tricolor li podria interessar poder jugar la resta de la temporada, sempre que no hi hagués cap risc per a la salut, per esgotar a la gespa les opcions de play-off. Dos dels equips que es troben més a prop de la zona noble i al llindar de la quarta plaça, com el Lleida Esportiu i l’Olot, sí que han mostrat més obertament la seva posició. En el cas de l’equip lleidatà, el president, Albert Esteve, ha amenaçat de prendre mesures legals si la competició, quan sigui possible, no s’acaba reprenent. El tècnic de l’Olot, Raúl Garrido, també va manifestar ahir el seu desacord amb la proposta de Rubiales i, en declaracions al programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, va comentar que “el primer és la salut i després el més just seria jugar, la proposta no ens agrada”. Tot i mostrar empatia amb la situació, Garrido va manifestar que “el més raonable seria fer un play-off d’ascens amb els vuit primers classificats, perquè “la diferència de punts és raonable i en l’àmbit organitzatiu seria més fàcil a partit únic i tots ens sentiríem reconeguts per la bona temporada que estem fent”. Un supòsit, curiosament, que no tindria el suport de l’Andorra, que és novè a la taula.