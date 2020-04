Les competicions internacionals de rugbi tampoc no es podran disputar

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:01

Redacció Andorra la Vella

Un cop cancel·lada i resolta la temporada del VPC Andorra a Promoció d’Honor, només quedava per saber la decisió de Rugby Europe al voltant de les competicions internacional. Ahir, el que era un secret a veus va quedar oficialitzat a través d’un comunicat de l’organisme continental en què es posava el punt final definitiu al curs.

Rugby Europe va emetre la notificació al voltant de deu punts i en quatre l’activitat de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) té afectació directa. D’aquesta manera, es cancel·la el final de temporada del sènior masculí en la Conferència 2, en què militen els isards, i no hi haurà campió, ni ascens ni descens. La selecció andorrana, dirigida per Josep Magallón i Peter Lucas, no patirà cap afectació i romandrà al mateix grup.

L’altra decisió important és la suspensió de l’Europeu sènior masculí de rugbi de 7, que s’havia de disputar a Belgrad. L’Europeu sènior femení de rugbi de 7 tampoc no es disputarà, així com l’Europeu sub-18 masculí 7’s Trophy. A més, la FAR va comunicar que es cancel·la el primer Torneig internacional d’Andorra de rugbi de 7 i el Torneig internacional de St. Devote sub-12 de 7 a Mònaco.