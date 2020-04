La FAM presenta un primer calendari provisional per a la Copa d'Andorra

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va presentar ahir un primer calendari provisional de la 32a edició de la Copa d’Andorra de curses de muntanya. L’emergència sanitària a causa de la Covid-19, ha obligat la federació a treballar, conjuntament amb els organitzadors i clubs, en una proposta provisional que, evidentment, podria sofrir modificacions. La Multisegur Copa d’Andorra arrencarà el 26 de juliol amb l’Skyrace Comapedrosa i l’Skyrace Arinsal i la novetat d’aquesta edició és la incorporació d’una nova prova, l’Sportiva Andorra Trail, una cursa per etapes i per equips que es disputarà del 5 al 7 de setembre. La tercera cursa del calendari serà la Casamanya Extrem, organitzada per l’Esquí Club Ordino-Arcalís, que tindrà lloc el 3 d’octubre. La Jorma Urban Trail, organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany, finalment es disputarà el 10 d’octubre. El següent cap de setmana, el 18 d’octubre, el comú d’Encamp organitzarà la Travessa d’Encamp i la darrera prova d’aquest calendari provisional serà la Vertical Vallnord el 24 d’octubre.

A més, encara s’ha de fixar una nova data per a la Marató de les Valls de Canillo, així com també per a la Vertical dels isards, que organitza el Soldeu Esquí Club.