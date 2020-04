L'RFEF proposa donar per acabada la temporada

Actualitzada 15/04/2020 a les 07:53

LA FAF TREBALLA AMB LA PREVISIÓ DE REPRENDRE LA LLIGA EL 24 DE MAIG

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) treballa amb la previsió de reprendre la competició, la tornada de la Lliga Multisegur Assegurances i la Lliga Unida, el 24 de maig vinent. La novetat principal d’aquesta nova proposta de calendari serà la d’acollir partits els dimecres i els diumenges per tal de poder cloure l’activitat el 20 de juliol, tal com marca la UEFA. La prioritat és aconseguir acabar la lliga i després disputar les semifinals, que serien en dimecres, i la final de la Copa Constitució. En cas que no hi hagués jornades suficients, es modificaria el sistema de competició amb dos escenaris: un, eliminant la primera volta del play-off o, fins i tot, eliminant-lo completament. Si es comencés més tard del 14 de juny, la FAF prioritzaria la lliga i seria el tercer classificat qui disputaria la prèvia de l’Europa League.

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) vol donar per tancada la temporada regular 2019-2020 de Segona B. La proposta que va exposar ahir el màxim mandatari de l’ens espanyol, Luis Rubiales, durant la reunió que va mantenir amb el CSD (Consell Superior d’Esports espanyol), era la de resoldre el curs donant per finalitzada la temporada regular i mantenint els quatre ascensos a Segona A i eliminant els descensos. Una fórmula que s’ha de consensuar amb les federacions territorials i que no afectaria en cap supòsit l’FC Andorra, que estava col·locat a la novena posició abans de l’aturada per la crisi sanitària.Aquest sistema innovador i puntual consistiria a disputar els ascensos previstos a l’inici de la competició, quatre a Segona A, mitjançant un sistema de play-off a partit únic, i si fos possible amb sistema de concentració, és a dir, en una única seu. Així, en les següents temporades s’aniria reduint el nombre de participants en cada categoria de forma progressiva per reajustar la competició com estava fins ara.La proposta de Rubiales també abraça la tercera divisió, les competicions espanyoles del futbol femení i futbol sala, així com totes les competicions espanyoles de la categoria juvenil.