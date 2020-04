El club lluirà a la samarreta de la temporada vinent els noms de les persones que facin donacions

El MoraBanc Andorra ha engegat una nova iniciativa solidària que ha batejat com 'El partit de la nostra vida' per recaptar fons per a la lluita contra la Covid-19. L'equip lluirà en la samarreta de la propera temporada els noms i cognoms de totes les persones que col·laborin en el projecte. A través de la web del club (bca.ad) es poden fer fins a cinc donacions diferents (de 10, 20, 50, 100 i 200 euros) i tots els diners recaptats aniran al fons de solidaritat del Govern en la lluita contra la Covid-19.

Amb qualsevol de les donacions fetes, els noms de les persones ja apareixeran a la samarreta, i en funció de la quantitat aportada es podrà gaudir d'unes avantatges o unes altres. Així, tots aquells que aportin 10 euros tindran un descompte del 5% en la samarreta commemorativa, els que en posin 20 un 10% i els que en posin 50 un 10%, a més d'una bufanda de regal. Els que aportin 100 i 200 euros gaudiran d'una rebaixa del 20% i 30% en la compra de la samarreta, així com una equipació d'aquesta temporada de regal. "La iniciativa té un doble objectiu. El partit contra al Covid-19 serà llarg i hem de seguir col·laborant, cadascú en funció de les seves possibilitats, i no defallir", ha comentat el cap de comunicació del MoraBanc, Gabi Fernández, que ha afegit que "no se'ns acut una manera de sentir-nos més forts pel futur que jugant amb una equipació que ens recordi el millor de la nostra comunitat, que sempre es mostra generosa i solidària". Fernàndez ha assenyalat també que "portar els seus noms quan juguem serà un autèntic honor".

