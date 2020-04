La primera presència de JeanBa Poux com a capità de la Davis haurà d'esperar

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

Continua el degoteig de cancel·lacions de cites esportives per la crisi sanitària derivada del coronavirus. Ara s’ha oficialitzat, això sí, l’ajornament de la Copa Davis 2020 i, per tant, el debut com a capità de l’equip andorrà de Jean Baptiste Poux. Aquesta primera presència estava prevista inicialment per a la setmana del 8 al 14 de juny, però la data de la decisió definitiva s’ha traslladat al 13 de juliol. La Federació Andorrana de Tennis, amb el nou seleccionador al capdavant, tenia previst realitzar una fase classificatòria amb quatre tennistes del país. Els tres primers estarien seleccionats per jugar la Copa Davis i el quart jugador, que completaria l’equip, seria un tennista de la federació. Tal com va reflectir en un comunicat, l’objectiu de Poux és “treballar de la mà amb la federació i, a curt termini, donar la possibilitat als seus integrants de poder participar en esdeveniments significatius com el de la Copa Davis”.

Andorra estava enquadrada al grup IV amb Albània, Armènia, Azerbaidjan, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, Liechtenstein, Islàndia, Malta, l’amfitriona Macedònia i San Marino. Els partits s’havien de jugar a Skopje, la capital de Macedònia.