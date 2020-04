La Copa del Món de BTT també s'anul·la

Vallnord - Pal Arinsal i l'UCI anuncien que la cita del Principat queda suspesa per l'elevat risc per la salut que suposa

La Copa del Món de BTT d'Andorra també s'anul·la Un instant de la Copa del Món que es va celebrar a Andorra l'any passat. Vallnord - Pal Arinsal

Actualitzada 14/04/2020 a les 20:29

Redacció Andorra la Vella

La Mercedes-Benz UCI MTB World Cup d'Andorra 2020, que havia d'acollir Vallnord - Pal Arinsal entre el 16 i 21 de juny, tampoc es farà. L'UCI i EMAP han anunciat aquesta tarda la cancel·lació de la cinquena etapa del calendari ja que la seva celebració suposa un elevat risc per la salut i seguretat de tots els corredors i aficionats, que solen arribar des de diferents llocs del món. Amb tot, l'estació ja treballa amb l'ens ciclista en posposar aquesta prova al calendari de l'any 2021, tal i com s'està portant a terme en altres esdeveniments esportius.

Així mateix, Vallnord - Pal Arinsal ha lamentat la situació i ha destacat que "ha estat una decisió molt difícil, ja que és un dels esdeveniments més importants per l'estació i pel país". La d'enguany havia de ser la vuitena vegada que una cita de la Copa del Món de BTT es disputava al Principat.