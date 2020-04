L'RFEF proposa donar per acabada la temporada de Segona B

L'ens planteja un pla exprés d'ascensos i sense descensos a totes les categories de futbol no professional

Actualitzada 14/04/2020 a les 20:34

Redacció Andorra la Vella

El president de la federació espanyola de futbol (RFEF), Luis Rubiales, s'ha reunit avui amb dirigents del Consejo Superior de Deportes (CSD) d'Espanya per tractar el futur immediat de les seves competicions. En aquest sentit, s'ha parlat de la necessitat d'elaborar un marc de seguretat jurídic, social i econòmic per protegir els clubs i futbolistes de les conseqüències de la crisi de la Covid-19. Amb tot, el més rellevant és que l'entitat proposarà a totes les territorials donar per finalitzada la competició regular a totes les categories no professionals, incloent-hi la Segona B en la qual juga l'FC Andorra.

La idea de l'RFEF és desenvolupar un mecanisme exprés d'ascensos mitjançant un play-off a partit únic. La idea, però, és garantir el mateix nombre de places per pujar de categoria previstos a l'inici de la competició. A més, no hi hauria descensos en la present temporada donada la situació excepcional, i es treballaria amb els mecanismes oportuns per incrementar el nombre d'equips per cada grup amb una vigència màxima de tres o quatre campanyes.

La Federació també té previst obrir el debat sobre quin ha de ser el model de finalització dels cursos de les categories inferiors, tant de futbol masculí i femení, com de futbol sala, cosa que afectarà a molts equips del país que competeixen fora, com els conjunts Enfaf o el CE Sant Julià, entre altres.