Canàries, possible escenari del desenllaç

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:08

PACO VÁZQUEZ INSTRUEIX SOBRE ELS JUGADORS CLAU

Un dels tècnics assitsents d’Ibon Navarro al MoraBanc Andorra, Paco Vázquez, va ser ahir el convidat a les xerrades telemàtiques del Clínic Aula de l’entrenador de la UE Mataró. Vázquez va oferir una ponència que va pivotar al voltant del paper dels key players en un equip de bàsquet, és a dir, la importància dels homes clau en un conjunt. L’assistent va explicar, entre d’altres detalls, quina és la millor manera de poder defensar el millor jugador del rival.

L’ACB continua buscant alternatives per no donar per conclosa la temporada a causa de la crisi sanitària derivada per la Covid-19. En aquest sentit, l’organisme que presideix Antonio Martín té sobre la taula diferents propostes amb les quals treballa perquè aquesta edició de la Lliga Endesa pugui tenir un campió a la pista i aquest honor no quedi desert.Segons publica la premsa espanyola, entre les opcions que s’estudien hi ha la de disputar el final de temporada amb un format de play-off amb els 16 millors equips concentrats a les Illes Canàries. Els altres dos, Montakit Fuenlabrada i Estudiantes, quedarien fora, però amb la garantia de romandre la temporada vinent a la Lliga Endesa. De fet, l’oferiment de Tenerife i Las Palmas per acollir la resolució de la temporada un cop es doni la situació tindria moltes opcions de ser recollit, ja que les Canàries són la comunitat autònoma espanyola amb menor incidència de positius per coronavirus, amb menys de 2.000 persones contagiades i 4,28 morts per cada 100.000 habitants. De moment es desconeixen més detalls del model definitiu, tot i que sembla clar que els ingressos per taquillatge es donen per perduts, ja que els partits es jugarien a porta tancada i es televisarien a través de Movistar, mantenint així els ingressos dels equips per drets televisius.L’ACB té programada una reunió telemàtica dilluns 20 d’abril que ha d’esdevenir clau per conèixer l’abast de la proposta i, en definitiva, per trobar una solució pel que fa al desenllaç de la temporada actual.Dintre de la possibilitat que s’acabi imposant el format de play-off amb 16 equips a les Illes Canàries, queda per definir si es farà en una única seu, Tenerife, o en dues, afegint-hi Las Palmas. Sobre la taula hi ha els pavellons de Santiago Martín de La Laguna (Iberostar Tenerife) i el Gran Canària Arena a Las Palmas (Herbalife Gran Canària), així com el de La Palma (ex de LEB Or), encara que no es descarta apostar per una sola seu per evitar desplaçaments en avió i reforçar la seguretat de tots els participants. El que sembla clar és que logísticament s’apostaria per realitzar el play-off en dues seus per tenir la possibilitat de poder comptar amb més recintes per acollir partits, però en l’àmbit sanitari és obvi que seria preferible una única seu i mantenint el màxim nombre de partits a disputar per equip. En aquest sentit, les delegacions dels clubs es repartirien en diferents hotels, s’haurien de sotmetre prèviament a tests per garantir l’absència de contagis abans de desplaçar-se a les Canàries, on tornarien a sotmetre’s a més proves amb certa regularitat. Les mesures d’higiene i distanciament social s’extremarien durant tot el procés necessari per aconseguir acabar la temporada amb cert èxit i amb totes les garanties.