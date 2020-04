Ildefons Lima dona la samarreta dels 100 partits a Gol Solidari

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:32

Ildefons Lima ha cedit una de les seves peces predilectes a la subhasta de la plataforma Gol Solidari per recaptar fons en la lluita per la Covid-19. El central ha donat la samarreta que va lluir l’1 de juny del 2016 a Tallinn (Estònia) i on, davant la selecció amfitriona, va complir els 100 partits com a internacional tricolor. La casualitat va voler que Ilde Lima signés les 100 caps amb la selecció andorrana davant del mateix equip, Estònia, que el va veure debutar 19 anys abans.

Gol Solidari segueix recollint peces per subhastar i el darrer article que ha entrat ha estat la samarreta amb la qual Jordi Rubio va jugar davant de França a l’Estadi Nacional el passat 11 de juny.

Les subhastes poden fer-se al lloc web de la plataforma www.golsolidari.com.