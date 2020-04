“Hi haurà risc de lesions si no hi ha una petita pretemporada”

El jugador del MoraBanc admet que es troba a gust a Andorra, però dona prioritat a la situació sanitària abans de parlar amb el club sobre una possible renovació

Dejan Todorovic celebrant una acció al duel de Copa del Rei contra el Tenerife.

13/04/2020

Marc Basco

Ja fa més d’un mes de l’últim partit oficial del MoraBanc Andorra, la victòria a la pista de l’UCAM Múrcia abans de la suspensió indefinida de l’ACB. Un dels jugadors destacats de l’equip, l’aler serbi Dejan Todorovic, explica com viu la situació derivada del coronavirus.



Fa un parell de mesos estaven a Màlaga celebrant el pas a semifinals de la Copa del Rei. Com ha canviat tot.

Sí, la vida canvia molt ràpid i de manera molt imprevista. Ara afrontem la nova situació, és difícil, però ja ens hi estem acostumant.



Com és el dia a dia d’un jugador professional?

Normalment m’aixeco i esmorzo, faig el primer entrenament del dia seguint el protocol del preparador físic, llegeixo una mica, toco l’acordió i dino. Després, a la tarda m’entreno una mica més, i també jugo una estona a algun videojoc i miro alguna sèrie amb la meva nòvia. Tots els dies són quasi iguals.



Fan treball físic seguint les directrius del preparador Miguel Ángel Rodellar, però poden entrenar també aspectes tècnics i tàctics?

És més complicat. Estem amb l’esperança que es reprengui, i necessitarem una mini pretemporada d’un parell de setmanes per guanyar a nivell de preparació física.



Comentava que juga a videojocs i veu sèries. Quines?

Passo molt temps amb els videojocs, tinc molts amics que juguen a Fornite i hi estem quasi tot el dia. Pel que fa a les sèries, en veig moltes, i últimament em quedo amb La casa de papel.



També el vam veure força actiu a les xarxes amb els reptes virals que van sorgir.

Sí, els amics em provocaven una mica per les xarxes, més al principi que ara, i ho feia per entretenir-me. És important que un tingui bons amics i molta gent al voltant.



L’ACB està suspesa de manera indefinida. Creu que tornarà?

No en tinc ni idea, no ho sé. Hi ha gent que diu que hi ha possibilitats, altres que no, estem sense cap resposta certa o segura. Sembla que el percentatge de contagis està baixant però no sé quant ha de baixar perquè hi hagi possibilitats. Esperem a veure què diuen aquesta setmana i que sigui positiu.



El que serà complicat, si torna la lliga, serà l’aspecte físic...

Sobretot en el tema càrdio és molt difícil. Amb les màquines a casa intentem fer alguna cosa, però no n’hi ha prou t per tornar i jugar una competició amb diversos partits a la setmana. Els jugadors tenim la mateixa mentalitat que hi haurà un risc de lesions si no hi ha una petita pretemporada o prou temps per aconseguir bones condicions.



Algun company d’equip va marxar d’Andorra per tornar a casa. Vostè s’ho va plantejar?

Al meu país el tema és complicat perquè, si arribes Sèrbia procedent d’Espanya, et posen 28 dies en quarantena. És una mica fotut però tinc sort d’estar acostumat a viure fora i a Andorra em sento com a casa. Trobo a faltar la família i m’encantaria estar amb ells, però sóc conscient de la situació.



Parla molt amb ells?

Sí, força. Com a mínim parlem cinc o sis vegades al dia segur, i ara fins i tot més perquè a l’empresa on treballen els meus pares hi ha hagut un parell de positius per coronavirus. Estem atents, però de moment les coses estan anant força bé i ells estan bé.



Tornant al bàsquet, quina valoració fa del que portem de temporada fins al moment?

Crec que hem fet una temporada força bona fins ara. L’únic dolent és que estic convençut que a l’Eurocup vam tenir mala sort perdent partits per un, dos o tres punts i jugant bé, però anant cinquens o sisens a la lliga està molt bé, i si la competició segueix espero que puguem jugar els play-offs.



Vostè venia d’un any complicat en blanc per les lesions. Com s’ha trobat a nivell individual en aquest retorn?

Quan vaig arribar el primer que tenia al cap era el meu genoll. Tothom al club estava preocupat i van ajudar-me, i el genoll ha respost molt bé aquests mesos. Cada cop que jugava un partit sortia millor físicament i amb més confiança i vaig acabar jugant l’últim mes millor que en tota la temporada. Em trobo molt bé i intentaré aprofitar-ho.



Hi ha clubs de la lliga que han fet ERTO o han reduit els salaris als jugadors. Com està la seva situació?

De moment el club ens ha pagat l’últim mes i ara estem esperant a veure què passa amb la reunió d’aquesta setmana. Suposo que depèn del que diguin allà, i el club prendrà alguna decisió.



Va signar un any amb el MoraBanc. Hi ha hagut converses per seguir aquí?

La veritat és que ara dono prioritat a la situació sanitària, i no hem parlat amb el club sobre aquest tema. Estic molt bé aquí, m’agrada molt, i amb l’any que hem fet encara més. Però ara hem d’esperar que es resolgui la situació i ja hi haurà temps per parlar sobre el futur.



Què és el primer que té ganes de fer quan acabi tota aquesta situació?

Doncs anar a casa i poder veure la meva família. I, amb sort, a veure si aquest estiu puc anar de vacances amb la meva nòvia.