El Tour de França aposta per l'ajornament

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:23

VICTÒRIA 'ANDORRANA' A LA CURSA VIRTUAL DEL TEAM INEOS

El resident australià Rohan Dennis va imposar-se ahir a la primera cursa virtual del seu equip, el Team Ineos. L’esquadra va impulsar la carrera perquè els seus corredors mantinguessin la forma, i tots van participar-hi des de casa. En el cas de Dennis, va fer-ho des de l’aparcament de la seva residència al país.

El Tour de França és la prova ciclista per etapes per excel·lència, i des de l’organització segueixen pendents de com avança la situació relacionada amb la crisi sanitària del coronavirus per decidir què fer amb l’edició d’aquest 2020. La cursa enguany estava programada entre el 27 de juny i el 19 de juliol (es va avançar una setmana pels Jocs Olímpics, que s’havien de fer a l’estiu), i des d’ASO, l’empresa organitzadora, van marcar-se el 15 de maig com a data límit per decidir què fer amb la carrera.Sobre la taula hi havia diverses possibilitats com la cancel·lació, l’ajornament, o fins i tot celebrar la cursa a les dates previstes però a porta tancada, sense espectadors a les carreteres, però segons la premsa del país veí del nord, des de l’organització s’ha apostat per endarrerir la prova aproximadament un mes, i Le Parisien apunta que finalment el Tour de França 2020 se celebraria entre el 25 de juliol i el 16 d’agost. Segons el rotatiu gal ASO, estaria contactant amb els alcaldes dels pobles i ciutats que han d’acollir un inici o final d’etapa per copsar el seu recolzament a les noves dates. De totes maneres, aquest trasllat de la cursa està a expenses dels experts en salut gals, del govern francès i també de la Unió Ciclista Internacional.El possible canvi de dates del Tour afectaria les altres grans voltes per etapes del món del ciclisme, i algunes informacions apunten que el Giro d’Itàlia (previst del 9 al 31 de maig) passaria a disputar-se durant el mes d’octubre, mentre la Vuelta a Espanya (originalment programada del 14 d’agost al 6 de setembre) s’acabaria fent durant el mes de novembre.El Principat està pendent de què acabarà passant amb el Tour, ja que la passada legislatura Govern va arribar a un acord amb l’organització perquè la cursa tornés al país enguany o el 2021, i finalment estava previst que fos l’any que ve amb un final d’etapa, i s’estava negociant perquè també hi hagués una jornada de descans a Andorra. Precisament aquesta fórmula ja es va fer el 2016, l’últim cop que la carrera va passar també pel país. Per tant, una possible suspensió del Tour del 2020 (hipòtesi que actualment no es contempla) podria afectar el retorn de la Grande Boucle al Principat l’any vinent.Més enllà del país, tot el món del ciclisme està pendent de la decisió final del Tour a nivell econòmic, ja que és la cursa més important pel que fa a premis per als equips, i també la que proporciona més visibilitat publicitària als patrocinadors de les diferents esquadres del pilot.La iniciativa #yopedaleoencasa impulsada per, entre d’altres, l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez, va recaptar un total de 35.630 euros que es destinaran a la lluita contra el coronavirus. També van col·laborar-hi els residents Enric Mas i Aleix Espargaró, o Josep Anton Hermida i Carlos Coloma. En total, més de 2.540 persones van recórrer 141.684 quilòmetres de manera virtual.