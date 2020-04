Bagnaia supera el resident Viñales a la segona cursa del MotoGP Virtual Race

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:38

Redacció Andorra la Vella

L’italià Francesco Pecco Bagnaia es va anotar ahir la victòria en la segona cursa de la MotoGP Virtual Race. El pilot de Ducati va ser l'autèntic dominador de la cita, aconseguint també la pole i ocupant la primera posició gairebé íntegrament durant les deu voltes que els nou pilots participants van donar al traçat.

L'italià, però, no ho va tenir gens fàcil per aconseguir la victòria i va tenir en Maverick Viñales, que ja havia partit des de la segona posició, un autèntic mal de cap. El pilot resident, en molts moments, fins i tot va ocupar la primera plaça, però una caiguda a falta de tres voltes el va condemnar a patir una diferència de gairebé tres segons amb Bagnaia. Malgrat ser una distància considerable, Viñales va discutir el triomf fins al darrer alè i va entrar a només set centèsimes del guanyador.

Per la seva banda, els germans Márquez van demostrar de nou el seu domini sobre la moto virtual i van acabar en tercera i quarta posició, respectivament.