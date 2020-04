Adrià Vilanova perd als quarts de final de la Bronze Virtual Cup

Actualitzada 13/04/2020 a les 07:28

L’FC Andorra, amb Adrià Vilanova al comandament, va caure als quarts de final del torneig de FIFA de la Segona Divisió B, la Copa Virtual de Bronze. El central tricolor va perdre davant el Club Atlètic Osasuna B, que portava el jugador rojillo Jonatan González, per 4 a 8, en un partit boig i ple de gols.

En aquesta edició de la competició el nivell ha pujat notablement, ja que formen part equips dels quatre grups de categoria, a excepció dels que ja no ho van fer per incompatibilitat de patrocinadors. Vilanova va tornar a representar l’FC Andorra després d’haver aconseguit quedar campió de l’anterior torneig de FIFA entre els clubs del grup tercer. L’extricolor Àlex Pachón, ara a les files de l’AE Prat, sí que va poder accedir a la fase final després de superar l’Amorebieta de Gabri Salazar per 2 gols a 3.