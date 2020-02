Nogués demana “no fer un gra massa” de la situació

Tot i sumar cinc partits sense guanyar, el director esportiu de l’FC Andorra assegura que “hi ha tranquil·litat màxima”

La derrota a Prada de Moles davant l’AE Prat va ampliar a cinc les jornades que fa que l’FC Andorra no coneix la victòria. Aquest sotrac ha deixat l’equip tricolor vuitè a quatre punts dels llocs de play-off. “Crec que estem fent un gra massa del que està passant”, va exposar el director esportiu i general del club, Jaume Nogués. “No veig res dramàtic i ha estat un cúmul de circumstàncies que han fet que encadenem cinc partits sense guanyar”, va afegir. Per a Nogués no canvia res perquè “tot s’està fent igual, hi ha tranquil·litat màxima i no ens