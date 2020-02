Els jugadors del MoraBanc visiten la Fan Zone de la Copa del Rei

Actualitzada 13/02/2020 a les 13:13

Abans de realitzar el primer entrenament a Màlaga, part de la plantilla del MoraBanc Andorra s’ha desplaçat al centre de la ciutat per visitar la Fan Zone de la Copa del Rei, on els aficionats poden realitzar diferents activitats relacionades amb el món del bàsquet. La delegació tricolor estava formada per Guille Colom, Jeremy Senglin, Dejan Musli, Frantz Massenat i Tyson Pérez, que s’han fet fotografies amb els aficionats tricolors i d’altres equips que ja estaven per Màlaga, i també han participat en algunes de les activitats com un tres en ratlla de bàsquet, o un joc de realitat virtual.

Abans de marxar a entrenar al pavelló de Los Guindos per fer la sessió preparatòria, els jugadors s’han fet una foto de família amb algun dels aficionats.