Carla Mijares acaba en sisè lloc a l'eslàlom FIS de Val-d'Isère

Carla Mijares va aconseguir ahir la sisena plaça a l’eslàlom FIS de Val-d’Isère (França). Mijares va fer un temps d’1’10”86, a 1”91 de la vencedora, la francesa Doriane Escane. A més, l’andorrana va millorar lleugerament els punts FIS, en marcar-ne 47,27, quan en tenia 47,55 en la tretzena i última llista publicada per la FIS. Per la seva part, Iria Medina ser 28a, a 5”25 de la guanyadora. Xènia Rodríguez no va acabar la primera mànega. D’altra banda, ahir es va disputar la primera jornada de la Copa d’Europa de velocitat de Sella Nevea, a Itàlia, amb Matías Vargas i