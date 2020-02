Motivats i il·lusionats

El MoraBanc va fer ahir el penúltim entrenament al país i l’equip es mostra ambiciós abans de la gran cita de la Copa

La plantilla del MoraBanc Andorra va realitzar ahir l’habitual media day previ a la Copa del Rei, tot i que no hi eren tots. Un dels capitans, David Jelínek, està afectat d’un procés víric i és seriós dubte per disputar el torneig de Màlaga. Avui no viatjarà amb l’equip, i en cas d’una recuperació miraculosa, aniria cap a la ciutat malaguenya divendres, o en cas de classificació, dissabte. Tot i aquesta absència, l’ambient que es respirava al Poliesportiu era d’il·lusió, motivació i d’ambició per part de la resta de jugadors tricolors, tant dels que s’estrenaran a la Copa del Rei