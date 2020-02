Margot Llobera venç a la Friends Women de la Bassella Race

Actualitzada 12/02/2020 a les 07:20

Margot Llobera va arrencar la temporada amb força i es va endur la victòria a la cursa Friends Women, la categoria femenina de la Bassella Race. Com ve sent habitual en els últims anys, la pilot tria aquesta carrera per arrencar el curs, i ho va fer de la millor manera possible, enduent-se el triomf per davant de Begoña Fontanet. Després de la prova, la corredora va destacar que “ha estat una bogeria, aquesta carrera és molt impactant perquè la sortida és brutal”, i va afegir que “estic contenta perquè he fet una sortida de llibre, avançant per l’exterior molts pilots i he pogut guanyar moltes posicions”. Per últim, va assenyalar que “estic molt contenta per com m’he sentit, és una cursa molt exigent i era la primera participació amb la KTM 450”. Amb aquesta cursa, Llobera ha iniciat la preparació per intentar ser a la línia de sortida del Dakar 2021 després de quedar-se enguany sense el somni a l’últim moment.