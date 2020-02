La Federació Andorrana de Futbol realitza una visita institucional a la federació catalana

Una delegació de la Federació Andorrana de Futbol formada pel president, Fèlix Álvarez, el vicepresident, Alfonso Martín, i el secretari general, David Rodrigo va fer ahir una visita institucional a la seu de la Federació Catalana de Futbol, on es van trobar amb el president Joan Soteras, i el secretari general Oriol Camacho. Durant la reunió es van tractar diversos aspectes com els convenis de formació, o la participació d’equips andorrans en competicions catalanes, i també es van estudiar possibles col·laboracions per fer de cara al futur. El president de la federació catalana va entregar a Fèlix Álvarez una samarreta