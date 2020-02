Espot i Riva reben els participants del Ral·li Dakar

El cap de Govern ha felicitat als pilots andorrans i residents per les fites assolides durant la competició que es va celebrar a l'Aràbia Saudita al gener

Actualitzada 12/02/2020 a les 20:54

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat Justo Ruiz han rebut aquesta tarda a l'edifici de Govern als pilots que han participat en el Ral·li Dakar 2020, que es va celebrar a l'Aràbia Saudita el passat mes de gener. Espot ha felicitat els participants per les fites assolides i la tasca que fan com "ambaixadors" del país arreu del món. La recepció que també ha inclòs els participants que són residents al Principat, ha estat per David Castera, director del Ral·li, Albert Llovera, Cyril Despres, Jordi Ginesta, Ilya Rouss, Anton Yarashuk, Joan Barreda, Sam Sunderland, i Adrien Van Bereven.