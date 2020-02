Carola Vila debutarà en una Copa del Món a Östersund

L’equip tècnic pren la decisió després dels resultats regulars de la fondista en Copa d’Europa

L’equip tècnic de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Joan Erola i Laura Orugé al capdavant, ha decidit que Carola Vila debuti a la Copa del Món. Només serà en una cursa, que està prevista per a aquest cap de setmana a la localitat sueca d’Östersund, on acompanyarà Irineu Esteve. Els entrenadors han pres aquesta decisió després que la fondista andorrana s’hagi mostrat molt regular a la Copa d’Europa, que és juntament amb els Mundials sub-23 el seu principal objectiu d’aquesta temporada, assolint resultats entre la 14a i 18a posició de manera constant en el seu primer any