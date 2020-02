El MoraBanc apel·la als precedents

Aixàs creu que s’haurien de tenir en compte per resoldre l’embolic de Burgos

El partit entre el San Pablo Burgos i el MoraBanc Andorra encara no ha acabat. Almenys fins que el jutge únic de competició de l’ACB, Juan Antonio Landaberea, no prengui una decisió sobre les dues errades greus de la taula del Coliseum, que van sumar un punt per un tir lliure que no havia entrat de Vitor Benite i van deixar jugar Frantz Massenat amb cinc faltes durant uns minuts, en els quals va repartir una important assistència. Una de les opcions que hi ha damunt de la taula és repetir els tres darrers minuts i escaig de partit finals,