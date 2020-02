David Jelínek, gairebé descartat per la Copa per un procés víric

El capità del MoraBanc no viatjarà demà amb l'equip, tot i que hi ha alguna possibilitat que ho faci sol el divendres

El MoraBanc continua sense guanyar a Burgos Jelínek fa un llençament, en el duel del dissabte a Burgos. ACB Photo / B. B. Hojas

A. C. Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha celebrat aquesta tarda el Media Day en motiu de la seva participació a la Copa del Rei, que arrenca aquest dijous, tot i que el partit dels tricolors serà el divendres a les 19 hores contra l'Iberostar Tenerife. En l'acte, faltava un dels capitans, David Jelínek, que està passant per un procés víric i amb tota probabilitat es perdrà la gran cita de Màlaga. El jugador ja es trobava malament el dissabte en el partit de Burgos, el qual va estar a punt de no jugar, i ha anat a pitjor. El txec no viatjarà demà amb la resta de l'equip a Màlaga, tot i que des del club tenen l'esperança que pugui fer-ho el mateix divendres. En tot cas, el jugador del B, Rai Carrasco, entrarà a l'expedició tricolor de demà.

Durant el Media Day, la plantilla ha mostrat la màxima il·lusió per disputar la Copa, per la qual tenen ambició, però són conscients que s'enfronten a un dels millors equip als quarts. "Arribem a aquesta Copa amb molta il·lusió, motivats i amb ganes. L'equip arriba en un bon moment, està clar que el Tenerife està en un molt bon moment, potser és l'equip que està més en forma, però sabem que tenim les nostres opcions", ha assenyalat Guille Colom, mentre que Clevin Hannah, que participarà en la seva tercera Copa, ha exposat que "és un gran partit, en un gran torneig, i amb la meva experiència intentaré estar calmat i donar confiança als meus companys".