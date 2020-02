Gran remuntada sense premi d'Irineu Esteve a Falun

L’andorrà cau a l’inici de la cursa i trenca un esquí, però recupera 47 llocs i acaba 33è a dos segons dels punts

Irineu Esteve va tenir una cura moguda ahir en els 15 quilòmetres en sortida massiva de la Copa del Món de Falun (Suècia). L’andorrà va acbar 33è en una cursa en què va tenir mala sort, però que també va servir per demostrar el gran nivell que té en remuntar fins a 47 posicions, que malauradament no li van servir per sumar més punts per al circuit mundial. Després d’un quilòmetre i mig de cursa transcorregut, el fondista del Principat va caure per culpa d’un altre esquiador. Com a conseqüència, se li va trencar un esquí, i malgrat que el