El MoraBanc recorda a Chiquito de la Calzada

L'equip protagonitza un vídeo amb les frases més conegudes de l'humorista de Màlaga camí de la Copa del Rei

Actualitzada 10/02/2020 a les 16:57

Redacció Andorra la Vella

Els jugadors del MoraBanc asseguren que estan preparats per jugar la Copa del Rei en un vídeo promocional on recorden Chiquito de la Calzada. Les frases més conegudes de l'actor natural de Màlaga, seu de la competició, serveixen a l'equip per proclamar que afronten el repte amb molt humor com un equip "Chiquito".