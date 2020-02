Superats (94-88)

El MoraBanc Andorra va encaixar la novena derrota del curs a la Lliga Endesa contra el San Pablo Burgos per 94-88 en un duel en què els tricolors van anar al darrere al marcador durant tot el partit excepte en una jugada al tercer quart. Els tricolors van reaccionar a l’últim període quan el duel ja semblava perdut, però la reacció va ser insuficient i el Coliseum Burgos, ple ahir amb gairebé 10.000 persones, segueix sent un territori prohibit per als tricolors, que encara no han guanyat a la pista burgalesa en cap de les tres ocasions que l’han visitat.

#1 erik

(09/02/20 08:29)