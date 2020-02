Sergi Casabella és 39è a la individual d'Alemanya

El jove espoir torna a ser el més ràpid entre els andorrans en una prova complicada que dominen els italians

Com ha succeït en totes les curses de la Copa del Món disputades aquest curs menys una, Sergi Casabella va tornar a ser el millor situat ahir en la individual de la cita d’Alemanya entre els corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). El jove espoir va finalitzar en la 39a posició amb un registre d’1 h 23’15’’, amb una diferència del 16% respecte al guanyador de la prova, Davide Magnini (1 h 11’48’’), que va encapçalar un podi cent per cent italià en una prova complicada. El temps de Casabella li va servir també per ocupar la 13a