Gutiérrez no acaba l'eslàlom FIS d'Àustria en el seu retorn

Mireia Gutiérrez es va calçar els esquís ahir per primera vegada en un mes per disputar una competició després de la lesió que es va fer al canell i que la va obligar a passar per quiròfan. Va ser a l’eslàlom FIS de Krakauebene (Àustria), en el qual no va poder completar la segona mànega. Amb tot, l’objectiu era començar a agafar ritme de competició abans de les properes cites importants del calendari, començant per la Copa del Món de Maribor de la setmana vinent. Avui tindrà una nova ocasió per agafar sensacions en carrera en un segon eslàlom FIS