El MoraBanc continua sense guanyar a Burgos (94-88)

Els d'Ibon Navarro donen la cara i lluiten fins el final en un partit en què han anat gairebé sempre per darrere

El MoraBanc continua sense guanyar a Burgos Jelínek prova un llençament, en el duel d'aquesta tarda a Burgos. ACB Photo / B. B. Hojas

Actualitzada 08/02/2020 a les 21:00

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra continua sense saber què és guanyar a Burgos. El conjunt tricolor ha encaixat aquesta tarda una nova desfeta a una de les pistes amb més afició de l'ACB en un partit molt lluitat fins el final. Amb tot, el San Pablo ha anat pràcticament tot el partit comandant en el marcador i no ha errat en el tram decisiu per acabar-se imposant per 94 a 88. D'aquesta manera, els de Joan Peñarroya han acabat amb una ratxa de dues desfetes del seu conjunt i tres triomfs seguits del MoraBanc. El millor jugador tricolor ha estat Dejan Todorovic, amb 21 punts i 24 de valoració.

El proper partit serà el divendres a les 19 hores contra l'Iberostar Tenerife en el retorn a la Copa del Rei tres anys després.