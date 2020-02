Albert Llovera negocia un nou acord amb Petronas pel Dakar 2021

El pilot vol disputar alguna cursa més durant l'any, ja sigui un raid amb el seu equip o el Mundial de Ral·licròs

Albert Llovera negocia un nou amb Petronas pel Dakar 2021 El pilot Albert Llovera i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, durant la conferència d'aquesta tarda Fernando Galindo

Actualitzada 06/02/2020 a les 20:18

Redacció Andorra la Vella

Albert Llovera ha explicat abans de la conferència que ha ofert al Centre de Congressos d'Andorra la Vella que ja està pensant a tornar al Dakar 2021. Amb tot, el pilot del Principat, no es vol quedar només amb el raid de l'Aràbia Saudita, sinó que li agradaria fer alguna cursa més durant l'any, ja sigui al Mundial de Ral·licròs, com ha fet els darrers anys, o en algun raid pel desert. De moment, està negociant amb l'equip que el va dur enguany a l'Aràbia Saudita, el Petronas De Rooy. "Només el Dakar no ho vull. Estem parlant amb l'equip i jo demano més curses i més testos, i en contrapartida sacrificaríem el Ral·licròs. Si no surt aquest paràmetre, tornaria amb ells al Dakar, si ho volen, i faria el Mundial del Ral·licròs", ha assenyalat l'andorrà abans d'oferir les seves experiències de la passada edició als nombrosos assistents que s'han aplegat per escoltar-lo.