El MoraBanc Andorra abaixa el teló continental al Poliesportiu amb un agònic i celebrat triomf davant el Joventut

La millor forma de combatre la intranscendència és mantenir una fe indestructible, l’orgull i l’ambició i, sempre, saber trobar el millor al·licient possible. Aquest era signar la primera victòria al top-16 de l’Eurocup, i acomiadar la competició al Poliesportiu amb una picada d’ullet. Un arravatament que va emmarcar Clevin Hannah amb un triple a falta de dos segons per al final que va gravar el 90-89 amb el qual el MoraBanc es va regalar en el darrer crit a la bombonera en cita continental. Descarrilat del Top 16 al Martín Carpena, amb Musli fora de combat per un refredat i