Mireia Gutiérrez, a punt per tornar

L’esquiadora té previst competir dissabte i ser a la Copa del Món del dia 16

Mireia Gutiérrez va passar pel quiròfan tot just fa un mes per operar-se el canell després de patir un fort impacte amb un pal a la darrera Copa del Món de Lienz (Àustria). En un principi, no es va establir un període de recuperació concret, però en cap cas no semblava que la lesió aniria per gaire llarg. Ara, l’andorrana està al tram final de la recuperació i aquest mateix cap de setmana podria disputar la seva primera cursa a Krakauebene (Àustria), amb dos eslàloms FIS. Abans, però, té previst fer avui una visita al metge a Barcelona en la