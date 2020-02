La Copa del Món de BTT obre inscripcions a voluntaris i desitja arribar als 250

Vallnord - Pal Arinsal va obrir ahir les inscripcions als voluntaris per a la Copa del Món UCI BTT, que tindrà lloc del 16 al 21 de juny del 2020. La voluntat de l’organització és aconseguir arribar a la xifra de 250 voluntaris i els inscrits rebran material especial de l’edició, així com una compensació en format de xec regal o despeses. La inscripció com a voluntari es pot fer al web vallnordworldcup.com. Des de fa anys, Andorra acull tres tipus de curses: el divendres 19 de juny, la prova Short-Track (XCC), d’1,1 km; el dissabte 20 de juny, descens