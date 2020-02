Si el darrer triple de Clevin Hannah no hagués entrat, potser Ibon Navarro hauria arribat a la sala de premsa amb un to més seriós, però com que va sortir cara, el tècnic es va mostrar satisfet pel partit dels seus i per haver pogut regalar un triomf a l’afició del Poliesportiu en el comiat de l’Eurocup d’aquesta temporada. “Ha estat un partit molt ajustat amb moltes alternatives al marcador, i al final s’ha decidit per petits detalls. Hem fet una bona feina. Estem contents per la victòria i per la manera com l’hem aconseguit”, començava valorant el vitorià. Segons