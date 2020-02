El MoraBanc regala un triomf 'in extremis' a l'afició per tancar l'Eurocup a casa

Un triple de Hannah a dos segons pel final tomba el Joventut (90-89)

Actualitzada 04/02/2020 a les 23:25

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha tancat l'Eurocup al Poliesportiu amb una victòria 'in extremis' contra el Joventut de Badalona. Després d'un partit d'anades i tornades d'ambdós conjunts, tot s'ha decidit en la jugada final i amb Clevin Hannah com a protagonista. El base nord-americà ha endollat un triple a falta de dos segons i ha situat el 90-89 definitiu que ha servit per sumar el primer triomf al Top-16 de l'Eurocup. Dissabte, últim partit del MoraBanc a Burgos abans de la Copa del Rei, mentre que l'Eurocup la tancarà definitivament a la pista del Tofas Bursa tornant de l'aturada per seleccions.