Carola Vila acaba en quart lloc a la Copa de França

L’esquiadora del Principat va creuar la línia d’arribada a 22 segons de la vencedora als 10 quilòmetres estil clàssic

Carola Vila va finalitzar ahir en quarta posició a la cursa de 10 quilòmetres clàssics de la Copa de França que es va disputar a l’estació de La Flécaz, i que també puntuava com a carrera FIS. L’esquiadora del Naturlandia Esquí Club va completar el recorregut en un temps de 36’43”1, a només 24”4 de la vencedora, que va ser la francesa Lena Quintin. La segona posició va ser per Emilie Bulle, mentre que la tercera, que va superar a Vila per tot just tres segons, va ser la també gal·la Enora Latuilliere. Durant la jornada de dissabte a La