L'FC Andorra vol retrobar-se amb la victòria davant l'Ejea

Després d’acumular tres partits sense guanyar i només fer un gol en els darrers quatre enfrontaments, l’FC Andorra visita aquest migdia (12.00 hores) el Municipal de l’Ejea per espolsar-se qualsevol fantasma i tornar al carril de les victòries. Malgrat aquest petit sotrac, la igualtat regnant al grup tercer de Segona Divisió B fa que l’equip tricolor es mantingui de ple en la lluita per accedir al play-off. Amb 36 punts, l’Andorra es troba a només dos punts del quart classificat i amb molta lliga encara per disputar-se. El tècnic, Gabri García, va destacar que l’Ejea “és un dels millors locals