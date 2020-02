Vicky Jiménez Kasintseva fa història amb el seu primer Grand Slam júnior en el major èxit esportiude la història del país

L’1 de febrer del 2020 quedarà guardat per sempre a la memòria de Vicky Jiménez Kasintseva, i també de l’esport andorrà. Amb només 14 anys, i sent la més jove de tot el campionat, la jove tennista va guanyar el seu primer Grand Slam, l’Open d’Austràlia júnior després d’imposar-se a la polonesa Weronika Waszak per 5-7, 6-2 i 6-2, en la que és, sense dubtes, la fita més important que ha aconseguit mai un esportista del país. Jiménez Kasintseva ja havia aconseguit grans títols com el Longines Future Tennis Aces, equivalent al Roland Garros sub-13, el Madrid Open o el