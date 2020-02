El MoraBanc Andorra derrota l'Estudiantes

Actualitzada 02/02/2020 a les 18:51

El MoraBanc ha sumat la dotzena victòria a l’ACB després de vèncer 69-65 al Movistar Estudiantes en un duel amb parcials constants a una i altra banda, però en què els tricolors han acabat guanyant després de mostrar-se millors al tram final.

Els tricolors han arrencat malament, però han capgirat el partit amb un 21-4 de parcial en vuit minuts que els ha fet arribar per davant al final del primer quart, mentre que al segon període, afectats per la lesió que ha fet que Diagne deixés el camp, han encaixat un parcial en contra, però s’han mantingut per davant abans del descans (41-36).

A la represa el MoraBanc ha arrencat bé, però a l’últim quart els visitants han capgirat el marcador i s’han situat sis amunt (59-65) a quatre minuts pel final, però els tricolors han tret la força necessària i han acabat deixant el triomf al Poliesportiu amb un 10-0 final que ha deixat l’electrònic en 69-65.

Tyson Pérez, amb 7 punts, 8 rebots, 2 recuperacions i 12 crèdits de valoració ha estat el millor dels tricolors, mentre que Bandja Sy i Frantz Massenat han estat els màxims anotadors amb 9 punts cadascun.