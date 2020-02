Vicky Jiménez Kasintseva guanya l'Open d'Austràlia júnior

La jove tennista ha fet història després de vèncer a Weronika Waszak per 5-7, 6-2 i 6-2

Actualitzada 01/02/2020 a les 05:57

Vicky Jiménez Kasintseva ha escrit una pàgina daurada a l’esport del país després de proclamar-se campiona de l’Open d’Austràlia júnior amb només 14 anys. La del Principat afrontava el seu primer Grand Slam com la tennista més jove del quadre, però tot i això s’ha acabat imposant a Weronika Waszak per 5-7, 6-2 i 6-2. No ho ha tingut fàcil d’inici, de fet, el partit ha arrencat amb dues dobles faltes consecutives per ella, però tot i això s’ha mantingut dintre del duel i ha acabat perdent el primer set per 5-7, però a partir d’aquí ha fet una exhibició de bon tennis, de qualitat, d’agressivitat i de mentalitat per acabar remuntant amb dos sets consecutius per ella amb 6-2 i 6-2.Jiménez Kasintseva ha fet així història tornant a remuntar, igual que havia fet a rondes anteriors, i ha certificat una setmana gloriosa a Austràlia que ha finalitzat amb el títol per ella.