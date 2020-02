Una caiguda aigualeix la participació d'Ian Rodríguez a Samoëns

Ian Rodríguez no va tenir gaire sort en la seva participació en l’esprint de Copa del Món celebrat ahir a Samoëns (França). Tot i les grans sensacions, l’esquiador andorrà va caure en la primera mànega, ja que el traçat era complicat a causa de la pluja que hi havia hagut la matinada anterior i va provocar caigudes a diversos corredors. Rodríguez va comentar un cop finalitzada la prova que “és una llàstima, he sortit molt motivat i amb bones sensacions però no ha pogut ser”. L’andorrà va afegir que “ara hem d’esperar la cursa vinent a l'estació de Gérardmer i