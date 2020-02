Joan Verdú haurà de passar pel quiròfan

L’operació de lligaments creuats serà el 14 de febrer i tindrà temps per preparar el curs vinent

Després d'una temporada a un bon nivell i amb bons resultats en les curses en què ha competit, Joan Verdú ha decidit passar per quiròfan per operar els lligaments creuats després de viure alguns episodis de molèsties que l’han obligat a parar aquesta temporada en dues ocasions. Es tracta d’una decisió molt meditada i consensuada amb la direcció d’esquí alpí de la FAE, així com amb els serveis mèdics encapçalats pel metge Bernat Escoda. L’operació dels lligaments creuats serà el 14 de febrer vinent i la decisió de fer l’operació en aquest mes de febrer radica en el fet que