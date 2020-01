Verdú serà operat per molèsties als lligaments creauts

L'esquiador passarà per quiròfan al febrer per tal de tenir més temps de recuperació abans de la preparació de la nova temporada

Actualitzada 31/01/2020 a les 19:35

Redacció Andorra la Vella

L'esquiador Joan Verdú haurà de passar pel quiròfan el proper 14 de febrer a causa de les molèsties que pateix als lligaments creauts, segons ha fet saber la FAE a través d'un comunicat. i que ja l'han obligat a aturar aquesta temporada en dues ocasions. "Hi ha hagut alguns moments en què sentia què el genill em feia alguna punxada o em molestava una mica en situacions extremes de força o neu molt dura. Aquestes punxades em feien estar aturat una setmana" ha explicat Verdú. L'esportista serà operat al febrer per tal de tenir més temps per a recuperar-se abans de la preparació de la nova temporada.