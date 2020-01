Andorra s'imposa a Albània i somia amb passar ronda

El gol de Marc Massana va donar el triomf a la selecció nacional

La selecció nacional de futbol sala va imposar-se ahir a Albània 1-0 a la segona jornada del Preeuropeu i manté viu el somni de passar de ronda. El duel va arrencar igualat i amb ocasions per tots dos combinats, tot i que eren els albanesos els qui gaudien d’ocasions més clares, Aleix Giménez va fer una gran actuació que va evitar els gols. Per la banda tricolor, un xut d’Òscar Neira va ser l’ocasió més clara de la selecció a la primera meitat. A la represa, el duel va seguir amb una dinàmica similar, amb ocasions més clares per a