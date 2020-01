Andorra tanca el Borrufa amb 15 medalles

Clàudia Garcia i Salvador Cornella han guanyat la plata, mentre que Marc Fernàndez ha obtingut el bronze

Redacció Andorra la Vella

La 28a edició del Trofeu Borrufa s'ha tancat aquesta tarda amb la cerimònia de cloenda que es celebra a la plaça Major d'Ordino després de quatre jornades de competició. Totes les delegacions participen en la festa final del Borrufa, on s'entreguen les medalles de les últimes proves de la competició i els premis als millors esquiadors del trofeu i on l'equip andorrà ha ocupat el segon lloc del podi per l'actuació global.

La jornada del matí ha donat tres nous premis a la delegació andorrana que ha obtingut tres medalles en les proves de supergegant fins sumar-ne 15 en total. Clàudia Garcia ha obtingut una plata, el seu sisè metall durant la competició, amb una segona plaça a la categoria sub-16 només per darrera de l'espanyola June Garitano. En el supergegant de categoria sub-16 també hi ha hagut medalla, en aquest cas un bronze, gràcies al tercer lloc de Marc Fernàndez.

L'altra plata del dia ha estat per Salvador Cornella, que ha sumat el seu quart metall, després de finalitzar segon al supergegant sub-14 per darrere de Harry Black. L'única cursa del dia sense medalles per Andorra ha estat el supergegant sub-14, on el triomf ha estat per Emma Blanxer, i on la millor andorrana ha estat Fiona Pou amb un quart lloc.