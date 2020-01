Vicky Jiménez supera la segona ronda a Austràlia

L’andorrana segueix jugant a un gran nivell al seu primer Grand Slam

Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb pas ferm a l’Open d’Austràlia júnior, el seu primer Grand Slam. La tenista del Principat va superar durant la matinada del dilluns a ahir la segona ronda del torneig davant la txeca Katrina Laviockova en un partit que va tenir màxima igualtat al primer set, però en el segon l’andorrana va ser clarament superior. La primera mànega es va decidir al tie break (7[7] a 6[5]), tot i que la segona es va resoldre per la via ràpida, guanyant-lo l’andorrana per 6 a 0. “Estem contents perquè realment el partit no era fàcil”, valorava el